De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. a12

Paola Espinosa agradece que no le haya tocado pasar por los martirios que hoy atraviesan los deportistas acuáticos. En ese sentido, respira de alivio : su época fue distinta.

Me siento muy afortunada por-que me tocó lo más bonito del deporte mexicano. Antes se reconocía, se valoraba el esfuerzo de cada uno y de eso no me puedo quejar , compartió la ex clavadista en el evento Corre con Causa que organizó el Medio Maratón y Maratón de la CDMX.

Pese a la incertidumbre y el pleito entre la World Aquatics y la Federación Mexicana por el control de la natación en el país, Paola manifestó que la ilusión de los atletas por llegar a París 2024 está latente. Ni la batalla más acalorada ha impactado en el ánimo de los agremiados.