El historiador recuerda que la Casa de Tudor es la última dinastía verdaderamente inglesa, porque después vienen los Estuardo, que son escoceses, luego reinaron los Hannover y los que están hasta hoy día, que son alemanes. Entonces, es la última gran dinastía de origen inglés que, me parece, refleja las virtudes y los defectos de los ingleses .

Por eso, añade, fue una dinastía tan querida, porque se identificaban muchísimo con ellos, y, por otro lado, es un periodo determinante para el futuro de la historia del reino, de Inglaterra y la Gran Bretaña. Este periodo de los Tudor marca el ascenso de Inglaterra como potencia marítima y después potencia colonial mundial en el siglo XIX, y todo parte de ese periodo .

Según su autor, lo que hace diferente a este libro sobre la vastedad de obras en torno de esa casa real es que se cuenta la historia de manera corta, “muy digerible y amable.