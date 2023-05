De La Redacción

El informático británico Geoffrey Hinton, conocido como El padrino de la inteligencia artificial, veterano en el desarrollo de ésta, dejó su puesto de vicepresidente de Google y miembro del equipo de ingeniería con el fin de alertar sobre los desarrollos que se hacen con esa tecnología y los riesgos que plantean para la sociedad.

Me salí para poder hablar de los peligros de la inteligencia artificial (IA) sin tener en cuenta cómo afecta a Google , escribió Hinton en Twitter. En una entrevista con The New York Times señaló que le preocupaba la capacidad de esa tecnología para hacer imágenes y textos falsos convincentes, creando un mundo en el que la gente ya no será capaz de saber lo que es verdad .

El experto también advirtió que la tecnología podría desplazar rápidamente a los trabajadores y convertirse en un peligro mayor a medida que aprende nuevos comportamientos. La idea de que estas cosas puedan llegar a ser más inteligentes que las personas es algo que unos pocos creían , declaró Hinton.

El sobrenombre de Hinton proviene de su larga carrera dedicada por convicción al desarrollo y uso de la IA, de la que en cierta forma se arrepiente. “Me consuelo con la excusa normal: ‘si yo no lo hubiera hecho, alguien más lo habría hecho’”, agregó en la entrevista.