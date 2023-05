Sandra Hernández García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 29

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para crear una plataforma en Internet que digitalizará todos los trámites estipulados en la legislación, como la solicitud de manifestación de construcción, entre otros.

Ante la inconformidad de vecinos sobre el acotamiento de la publicitación vecinal –que es un mecanismo para prevenir conflictos con habitantes o afectaciones al entorno urbano–, diputados de Morena y del Partido de la Revolución Democrática propusieron reservas para mantener el mecanismo, como establece la ley actual, con lo que personas o propietarios que pretendan realizar una construcción con manifestación tipo B o C tendrán la obligación de agotar la publicitación vecinal, la cual se mantiene como requisito indispensable para la realización de dichas obras.

Llama el PRD a razonar

Desde sus primeras intervenciones, los diputados de izquierda anunciaron la modificación al dictamen para mantener la publicitación vecinal; pese a ello, los panistas los acusaron de opacar el desarrollo inmobiliario. Fueron sus propios aliados, los perredistas, quienes les dijeron que como oposición no deberían buscar el no por el no, sino razonar que las modificaciones eran en favor de la gente.