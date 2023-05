Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de mayo de 2023, p. 29

A dos años de ocurrido el desplome de un tramo del viaducto elevado de la línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y 103 lesionados, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que se han firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con las empresas constructoras, y fueron vinculadas a proceso 10 personas, entre ellas seis ex servidores públicos, por su presunta participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.

Dichos acuerdos, que se celebran entre víctimas e imputados con aprobación del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y del juez de control en la investigación complementaria, tienen como efecto la extinción de la acción penal, aunque 12 están pendientes de concretarse, indicó.

Se trata, explicó, de un mecanismo incorporado al sistema de justicia que busca privilegiar los intereses de las víctimas y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de los daños causados sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial.

Además, se logró vincular a proceso a los ex directores del Proyecto Metro Enrique Horcasitas, de Construcción de Obras Civiles Juan Antonio Giral y de Diseño y Obras Civiles Moisés Guerrero, y al subdirector de Estructuras e Ingeniería, Enrique Baker.

También a Guillermo Alcázar, ex director responsable de obra de la construcción; Héctor Rosas, ex subdirector de Obras Civil C; Juan Carlos Alvarado, residente de obra; Fernando Ramiro Lalana, director responsable de obra; Fernando Amezcua, ex director de Supervisión de Obra, y Ricardo Pérez, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural.