Demandaron que sea reconocida la empresa Enlaces Terrestres Los Culhuacanes, donde estamos la mayoría de socios de las rutas 12, 84 y 91, quienes estamos debidamente protocolizados . La 12 y la 84 corren de CTM Culhuacán a Taxqueña, y la 91 de Las Minas, en Iztapalapa, a Taxqueña.

En el caso de la 57, en Álvaro Obregón, no quieren reconocer su acta constitutiva; y en el caso de la ruta 14, son concesionarios que no están dentro del acta constitutiva del trolebús elevado y no han percibido ninguna ganancia desde hace ocho meses, a pesar de que pagaron el total de los trolebuses con los bonos de chatarrización de sus unidades de microbús .