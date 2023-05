Nunca se equivocó con los que le fueron realmente leales y por eso no perdonaba la traición de aquellos a quienes se había entregado. De esos, sólo dos lo traicionaron: supo que a su caporal Maclovio Herrera se lo iba a voltear su padre, don José de la Luz, y nunca olvidó hasta acabar con don José de la Luz y casi todos sus hijos. Supo a tiempo que su compadre Tomás Urbina, derrotado, cansado, enriquecido, lo iba a abandonar y fue por él… y tras agarrarlo, lo perdonó. Él lo perdonó, pero no Rodolfo Fierro.

Además, muchachito, cuando los tiempos cambien y yo tenga que volverme a la sierra, ya verá usted cómo Rodolfo Fierro y sus compañeros se van allá conmigo, mientras que usted y sus oficiales me abandonarán (en las Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, relato corroborado en sus propias memorias por Luis Aguirre Benavides, hermano menor de Eugenio y a la sazón, secretario de Pancho).

El problema creció y estuvo a punto de causar la separación definitiva de Eugenio Aguirre Benavides de la División del Norte, lo que se evitó gracias a la mediación de Raúl Madero. Entre uno de los más ameritados de sus generales ( el as del villismo , le llamó José Vasconcelos), jefe de una poderosa brigada y hombre con caudal político propio, y su atrabiliario ayudante de campo –que no era otra cosa el mayor Rodolfo Fierro en aquella fecha–, Pancho Villa no dudó ni un momento.

Por supuesto, Villa acertó: los hermanos Aguirre Benavides lo abandonaron en enero de 1915 siguiendo a Eulalio Gutiérrez, y el general Eugenio fue a encontrar una muerte miserable a manos del general carrancista Emiliano P. Nafarrete, en tanto que Rodolfo Fierro murió siendo la mano derecha del Centauro.

A partir de septiembre de 1913 Pancho empezó a construir una amplia alianza político-militar que lo convertiría en un caudillo nacional. Siempre tuvo claro que muchos de los aliados eran eso, aliados, y que había en sus filas no pocos oportunistas y logreros en los que nunca confió, aunque los utilizó cuando le hicieron falta. Hace poco Jesús Vargas Valdés nos recordó el final que tuvo uno de ellos, el general José Delgado ( https://rb.gy/wm8q8 ).

Esta historia me vino a la mente cuando AMLO declaró hace unos días que se arrepentía de haber arropado a personajillos como Germán Martínez y Lilly Téllez… y me acordé de otros que no vale la pena siquiera nombrar, y pensé: ¿alguno de quienes han traicionado a AMLO tuvo realmente su confianza alguna vez, o supo que eran aliados de ocasión, oportunistas y logreros? Ojalá se lo pueda yo preguntar algún día, cuando ya no sea presidente.