l anuncio de la compraventa de 13 centrales eléctricas despertó las más fuertes pasiones y reacciones negativas dentro del círculo rojo de la opinocracia nacional. Para intentar descalificar la operación y todo lo que el gobierno (y la misma empresa) anunció, de inmediato se decía que era una negociación entre privados y que el gobierno poco o nada tenía que ver en ella. La estructura de la acción se convirtió de inmediato en uno de los principales elementos a discusión. ¿Quién era el dueño, el Estado o un privado? La realidad es que tanto el gobierno federal como la empresa en su comunicado inicial dieron todos los elementos para entender dicha estructura.

Como mencioné el 7 de abril ( https://bit.ly/41W2JOc ) y después el secretario de Hacienda confirmó en la mañanera, el propietario de las plantas será el gobierno federal a través del Fonadin. Dichas plantas estarán aportadas a un fideicomiso (FISO), el cual será gestionado por México Infraestructure Partners (MIP) y del que la CFE será designado beneficiario. Esto, a diferencia de lo que el círculo rojo insiste, quedaba claro desde el primer comunicado que la empresa emitió. Cito: (Iberdrola México) ha suscrito hoy un acuerdo de intenciones con México Infrastructure Partners FF, SAPI de CV (MIP) para la adquisición por un fideicomiso privado gestionado por MIP .

La empresa siempre habló de que sería un FISO, gestionado por MIP, el que sería el responsable de la compra. ¿Por qué el acuerdo se firma con MIP? Porque MIP es el fiduciario de dicho FISO, es decir, quien gestiona y lleva a cabo las instrucciones que los dueños de los bienes del FISO (los Fideicomitentes/Fonaduin) le den.