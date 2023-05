La última acción de la indagatoria se realizó el 12 de noviembre de 2021, cuando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó al director Jurídico del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas información sobre la empresa Mi radio de Matamoros y otras sociedades mercantiles en donde apareciera el ex gobernador y sus coacusados como socios, accionistas apoderados o representantes legales.

El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, actualmente preso en Estados Unidos, obtuvo un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerza acción penal en su contra, o cierre en definitiva la investigación que lo involucra en delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez que concedió el amparo señaló que no se justifica la pasividad del Ministerio Público para integrar la averiguación previa que inició hace más de 14 años , y determinó que la FGR debe determinar si hay materia para judicializar el caso o cerrarlo definitivamente.

Una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la FGR tendrá 60 días hábiles para presentar todas las pruebas pertinentes con el fin de integrar la averiguación previa, o si considera que no tiene indicios suficientes, deberá determinar el no ejercicio de la acción penal.

La Fiscalía General de la República ya apeló este fallo ante un tribunal colegiado.