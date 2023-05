Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 2 de mayo de 2023, p. 10

Aun cuando la nueva ley de minería permite que continúen las prácticas abusivas y excesivas de las mineras, sobre todo las canadienses , incluye elementos positivos como la consulta previa a comunidades, impedir la explotación submarina o donde no haya disponibilidad de agua, explicó Eduardo Murat Hinojosa, diputado del PRI.

El legislador detalló que después de una evaluación conjunta con grupos de defensa del medio ambiente, votó a favor de la ley en la sesión del 20 de abril, en contraste con el resto de su bancada.

No es la ley más robusta, contiene muchos tintes de privilegio, como mantener el carácter de utilidad pública de las actividades mineras, pero incluyó elementos que la salvan , dijo en entrevista.

Murat, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, expuso que la nueva redacción no prohibió la minería a cielo abierto, el uso de mercurio ni cianuro; tampoco obliga a la transparencia en los estados financieros de los grupos mineros, punto que habría permitido demostrar sus ganancias exorbitantes y desproporcionadas .