Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 2 de mayo de 2023, p. 10

Las formas de aprobar cambios legislativos por el Senado distan mucho de las que se aplicaron para avalar las reformas estructurales en pasados sexenios, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El bloque opositor puede acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa nada. O sea, si van a convertir a la Corte ya por entero en su gran alcahueta, pues ya también se verá, diría el corrido .

El mandatario salió en defensa de su movimiento al reconocer que en la reunión efectuada en Palacio Nacional antes de la sesión del Senado lo consultaron, pero no me hicieron caso porque yo quería que dejarán ahí la pijamada, pero unos 15 días, un mes, para que vieran lo que se siente , pero le convencieron que no era legalmente posible, pues ya se había levantado esa sesión.

No podría aplicarse la estrategia de detener el reloj legislativo ni era viable un periodo extraordinario porque debería avalarlo la oposición, que son mayoría en la Comisión Permanente. Rechazó que se hubiera incurrido en violentar las normas del Congreso porque no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?

De acuerdo con el Presidente no se reprodujeron viejas prácticas porque en este caso no se aprobaron en sedes alternas (lo hacían en Banamex, dijo) con la protección de la fuerza pública y en la madrugada, como ocurrió cuando privatizaron el petróleo. ¿Saben quiénes hacían esas leyes? Los abogados de las empresas extranjeras .