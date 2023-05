De La Redacción

Martes 2 de mayo de 2023, p. 8

Luego de que el Senado no pudo nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el periodo de sesiones ordinarias concluido el 30 de abril, el organismo dijo que desplegará y hará valer todas las herramientas jurídicas a su alcance para lograr que, a la brevedad posible, su pleno pueda sesionar.

En la actualidad el órgano de dirección del INAI no cuenta con el número de cinco comisionados necesarios para sesionar. Expuso que tal situación implica que la sociedad no pueda defenderse cuando sean afectados sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, debido a que si bien sus quejas siguen siendo recibidas, no pueden ser resueltas en el pleno, lo que transgrede ambos derechos humanos garantizados por la Constitución.

Pese a la problemática, dijo que todos los sujetos obligados, sin excepción, deben cumplir con las leyes en la materia, lo cual implica cargar sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), además de responder en tiempo y forma las solicitudes de información que se les presenten.

De igual forma, tanto instituciones públicas como particulares tienen que mantener el respeto irrestricto a la protección de los datos personales.