Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 2 de mayo de 2023, p. 5

¿(Francisco) Garduño seguirá en el cargo? No, no, no, por esto estoy hablando en términos muy generales, porque si no, puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja . La pregunta sobre el futuro del titular del Instituto Nacional de Migración (INM) –vinculado la víspera a proceso por la muerte de 40 indocumentados– incomodó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no profundizó en el tema.

Para entonces, en su conferencia, ya había dado una explicación de su postura con respecto a la migración, que tiene la premisa central de atender las causas para inhibir que la gente busque salir de sus países ante la carencia de oportunidades. En México, añadió, “se hacen revisiones para que no haya accidentes en el traslado de migrantes, cuidarlos con albergues, protegerlos como siempre se ha hecho. Fue muy lamentable esto de Ciudad Juárez.

Estamos esperando que concluya el proceso legal o que avanzara más a lo que haces referencia (de Garduño), ayer (domingo) hubo una determinación del juez. Y vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria con dimensión humana , dijo.

–¿Y algún plan para modificar el INM? ¿Alguna cosa que estén haciendo?

–Sobre eso mismo celebro mucho el que por primera vez se estén dando ya visas para países como Haití, Cuba, Venezuela, otros países de Centroamérica, eso lo está haciendo el presidente Biden y apoyamos mucho esa política, las visas temporales se incrementaron, porque hay una realidad, a ellos les falta fuerza de trabajo.