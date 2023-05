C

on o sin Génesis, desde que el ser humano apareció sobre la Tierra como mamífero superior le ha hecho igual que el resto de las especies en el planeta: nacer, crecer, reproducirse y morir, aprovechando apenas las alternativas para hacerle diferente, y no por su condición de racional sino porque, debido a diversos factores, piensa poco y mal. De otra manera habría sido menos instintivo, siquiera para no identificar apetito sexual con reproducción.

Tan ancestral confusión no sólo ha contribuido a la preservación de la especie, sino además a consolidar variados sistemas de poder a lo largo de la historia. Al multiplicar la población humana, aumentó el número de familias y con éste la mano de obra barata o gratuita, la cantidad de consumidores, contribuyentes, votantes, embarazos no deseados, abortos, migrantes y fieles creyentes, ah, y adúlteros, en cuanto las religiones elevaron la unión del hombre y la mujer a rango de rito sagrado o sacramento.