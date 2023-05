Con acuerdos sin precedente entre grandes cadenas de comida rápida y supermercados –entre ellos Taco Bell, Burger King, McDonald’s, Subway y Whole Foods (ahora propiedad de Amazon) y Walmart– y los granjeros y trabajadores a lo largo de los últimos 12 años, la Campaña de Comida Justa no sólo ha elevado los ingresos de los trabajadores, sino que ha mejorado las condiciones laborales, la resolución de disputas y por primera vez ha puesto un alto al hostigamiento y abuso sexual contra las mujeres.

A nivel nacional e internacional se está impulsando una nueva iniciativa con grandes cultivadores y comercializadores de tulipanes y otras flores tanto dentro de este país como en Chile, Sudáfrica y México, y ahora llevarán el sello de Programa de Comida Justa. Bajo esta iniciativa que ya opera en Estados Unidos, estas flores de Whole Foods ahora están envueltas en papel con una etiqueta que dice Fair Food del Programa de Comida Justa y que dice apoyando a trabajadores, comunidades y el medio ambiente . Esa etiqueta también está en los jitomates y otros productos comercializados bajo el programa.

No es la primera visita internacional a los campos y trabajadores bajo el innovador código de conducta de la CIW, ni la primer vez que han ofrecido su experiencia a otros alrededor de Estados Unidos –donde opera en 10 estados– y varias partes del mundo. Trabajadores de lácteos en Vermont que producen la leche para los helados Ben & Jerry’s emplearon el modelo y asesoría del CIW dentro de este país, entre otros.

En granjas que están dentro del acuerdo, los trabajadores gozan de normas para evitar abusos y violaciones de sus derechos, incluyendo programas de capacitación sobre sus derechos, un proceso de investigación y resolución de quejas, auditorías independientes de granjas y acuerdos legales, hasta ahora, con 14 de los compradores de productos agrarios más grandes del mundo. (https://fairfoodprogram.org/).

Los acuerdos fueron fruto de campañas nacionales encabezadas por el CIW y aliados religiosos y estudiantiles durante años, y algunas de éstas continúan hoy día contra Wendy’s, Kroger y Publix, casi las últimas grandes cadenas que aún no han aceptado negociar. El árbitro del primer acuerdo, con Taco Bell, fue nada menos que el ex presidente Jimmy Carter. La familia Kennedy también ha apoyado estos esfuerzos, los cuales fueron reconocidos con todo tipo de premios y elogios, incluida la Medalla Presidencial otorgada a los coordinadores fundadores de la CIW, el mexicano Lucas Benitez y el armenio-estadunidense Greg Asbed, por el presidente Barack Obama, así como otros reconocimientos de la Organización de Naciones Unidas (https://ciw-online.org/).

Benitez comentó que el reto ahora es seguir incorporando a más empresas compradoras, los grandes supermercados a nivel global como Tesco, para que limpien sus lineas de producción con el Programa de Comida Justa y continuar esta transformación .

Señaló que ahora están expandiendo este esfuerzo en Europa con el sindicato ITF entre los pescadores de la zona de Escocia e Irlanda, donde los trabajadores son africanos y de Indonesia.

Estas transformaciones a través del programa impulsado por el CIW donde antes imperaban condiciones calificadas de esclavitud moderna es entre los cambios más dramáticos en décadas para jornaleros, y son resultado de una lucha de años por trabajadores sin derechos y, en su mayoría, inmigrantes de México, Centroamérica y el Caribe, muchos de ellos indocumentados.