Según afirmó, la rápida transición de unas tasas de interés bajas a otras mucho más altas contribuyó a descubrir las debilidades de algunos bancos y añadió que el dolor puede no haber terminado.

Beverly Hills., La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró el lunes que espera que salgan a la luz más debilidades en el sector bancario, sólo unas horas después de que el First Republic Bank fuera rescatado por JPMorgan.

Esto no significa que tengamos vía libre , admitió. No significa que no haya más vulnerabilidades por venir .

Lo más destacable del último rescate fue la rapidez con la que se retiraron los depósitos de First Republic, con sede en San Francisco, dijo Georgieva, añadiendo que la velocidad se debió en parte al poder de las redes sociales.

Sin embargo, también elogió a los reguladores e indicó que espera ver nuevas ideas reguladoras y de divulgación sobre cómo abordamos esto .

Al margen de la conferencia, los inversores manifestaron que les preocupa que se avecinen más dramas, apuntando a otros bancos más pequeños que son vulnerables.