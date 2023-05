Así, la reforma hecha a la Ley de Aviación Civil deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual permitirá el cierre de las tres no conformidades faltantes; es decir, tener leyes que permitan regular y supervisar la certificación y la supervisión continua de las evaluaciones médicas del personal de aviación; llevar a cabo investigaciones regulatorias después de cada accidente e incidente de aviación; y dar a la AFAC autoridad legal y reglamentaria para emitir certificados médicos.

Así lo reveló la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la AFAC, quien dijo que tras la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley de Aviación Civil el viernes pasado, y tras tener 36 no conformidades cerradas, la dependencia procederá a calendarizar con la FAA, la auditoría final para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.

Una vez solventadas las tres no conformidades , se solicitará, a través de las vías diplomáticas correspondientes, que se lleve a cabo la auditoría.

Conformidades cerradas

En caso de haber hallazgos, éstos deberán ser solventados de manera inmediata. Al constatar el cumplimiento total de los hallazgos detectados por la auditoría se emitirá el informe final por los medios diplomáticos correspondientes, comunicando la recuperación de la categoría uno en seguridad aérea , detalló la dependencia en sus pasos tres y cuatro a seguir.

Añadió que es importante mencionar que, la AFAC atendió puntualmente las 39 no conformidades , a través de propuestas de modificaciones a la Legislación Aeronáutica; adopción de nuevas enmiendas emitidas por la organización de Aviación Civil Internacional; actualización del Sistema Electrónico de Notificación de Diferencias; respuesta a las preguntas de la auditoría; cierre de las 39 no conformidades detectadas durante la revisión, y cumplimiento de las actividades de autoevaluación.

Como resultado de la décima visita de asistencia técnica, realizada del 16 al 20 de enero de 2023, se cerraron las primeras 12 no conformidades . Para la siguiente, realizada del 6 al 10 de febrero 2023, se cerraron 17 no conformidades , sumando un total de 29 no conformidades logradas.