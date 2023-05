De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de mayo de 2023, p. a11

El Mallorca del técnico Javier Aguirre empató 1-1 con el Athletic Club de Bilbao. Las anotaciones llegaron de los botines del coreano Kang in Lee al minuto 59, con lo que los dirigidos por el Vasco buscaron cerrar el encuentro, pero en tiempo de compensación, Iñaki Williams concretó desde los once pasos la igualada para el Bilbao. El Mallorca se encuentra alejado de la zona descenso, a 10 puntos de la posición que actualmente ocupa el Espanyol de Barcelona del mexicano César Montes. En tanto, el Sevilla cayó 2-0 ante el Girona con anotaciones del español Juanpe y el argentino Taty Castellanos. Tras una temporada complicada, el Sevilla no podrá disputar competiciones continentales, al ubicarse en la posición 11 del campeonato español, su única opción para jugar un torneo regional es salir campeón de la Liga de Europa, donde actualmente se encuentra en semifinales y se medirá ante la Juventus.