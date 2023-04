N

o son pocos los indicios de que Morena y su gobierno quieren realizar un estrambótico, por decir de alguna manera, fin de fiesta , antes de prepararse para repetir su triunfo electoral el año entrante. La furia, ciega como toda obcecación, de diputados y funcionarios, destinada a desaparecer o golpear toda clase de contrapesos, organismos e instituciones (INEE, INAI, INE, Conacyt, FND), no tiene parangón en nuestra historia, ni en contraste con otros momentos revolucionarios … salvo los talibanes en Afganistán.

Tratar de entender la razón de esta fiebre demoledora, devastadora no sólo de todo ánimo democrático, sino ominosa si uno se arriesga a mirar el horizonte, no tiene respuesta fácil. La sed de poder que embarga al poderoso y que llevaría al Presidente y los suyos a buscar una suerte de conmoción política catastrófica, que nos llevara a un cesarismo seudodemocrático, se esboza cotidianamente por no pocos actores del análisis y la llamada oposición. Pero no ofrece mayor perspectiva ni parece capaz de recoger los datos duros, fuertes y largos, de una transición en la que muchos creen y cuyas instituciones están dispuestos a defender.

Tan insatisfactoria como pueda parecernos, nuestra transición ha sido capaz de auspiciar una arquitectura institucional pluralista que podría probarse sólida en caso de que una ocurrencia como la sugerida buscara imponerse. Que los partidos y sus grupos dirigentes busquen el poder e intenten conservarlo y extenderlo no es novedad. Lo que sí constituye una variación regresiva es la irrupción y diseminación de acciones e iniciativas que, haciendo uso de métodos y procedimientos democráticos para llegar al poder, los maniatan y someten para regresar a tiempos –pensados por muchos superados– en los que la política era grotesca caricatura que respondía a los deseos del poder encarnado.

Esta es una circunstancia opuesta del todo a lo prometido por los triunfadores de la larga guerra fría y, en gran medida, fuera de los radares de los poderes constituidos para la defensa del régimen democrático promovido desde la segunda posguerra y que, a partir del fin de la bipolaridad, se ofreció como global. Sabemos que este tipo de ruta para llegar y conservar el poder cuenta con no pocos apoyos y conexiones, hasta el punto de que se hable de una internacional de la derecha extrema y subversiva encarnada por Vox en España, Bannon alrededor del globo, los cuasi dictadores en Hungría y Turquía y, por qué no, en el agresivo Trump y su indeclinable retórica racista y discriminatoria. Lo que no sabemos es cómo pueda desplegarse en la Unión Europea y en un Estados Unidos desgarrado por la ambición corrosiva de Trump y compañía.