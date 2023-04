E

l Banco Mundial acaba de publicar el Informe sobre el desarrollo mundial 2023: Migrantes, refugiados y sociedades. Destacamos algunos de los planteamientos que abordan el fenómeno migratorio, uno de los desafíos más importantes y acuciantes del planeta, por lo que se sugiere gestionar mejor la migración . En el documento, se considera que uno de los factores detonantes de los flujos migratorios es la rapidez con la que están ocurriendo los cambios demográficos y, con ello, el envejecimiento de la población, no sólo de las naciones ricas, sino también de algunos de las de ingreso medio los que, se señala, envejecen antes de convertirse en países ricos , aunque aquéllos de bajos ingresos viven un auge demográfico. En este marco, se plantea la posibilidad de una competencia por los recursos humanos.

Para una correcta gestión de la migración, el informe sugiere tomar en cuenta dos conceptos: correspondencia, cuando las habilidades de los migrantes responden a las necesidades de la demanda en las sociedades de destino, y motivo, que en este caso es económico, modelo al que denominan como migrantes económicos con alto nivel de correspondencia , la cual determinará la medida en que los migrantes, las naciones de origen –a través de las remesas y las transferencias de conocimiento– y las de destino se benefician de la migración. Los refugiados, protegidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pueden tener o no correspondencia con el mercado laboral porque el motivo no es la búsqueda de una opción de trabajo, sino la protección de los países que, por el derecho internacional están obligados a otorgar. Las personas que sientan temor fundado no pueden ser regresadas a sus lugares de origen, las que corresponderían al modelo refugiados con alto o bajo nivel de correspondencia .