Uno de los representantes sindicales entrevistados señaló que mientras la Nueva Central propuso hacer una convención nacional sindical independiente, la dirección de la UNT respondió hacer unidad sindical con todos, incluyendo el CT.

Marchar con las centrales que representan el charrismo sindical es un contrasentido, porque la respuesta ha sido claramente de combatir los sindicatos de protección, que durante décadas negociaron a espaldas de los trabajadores; ahora impulsamos la creación de gremios independientes , señaló Héctor de la Cueva, asesor del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz de General Motors, en Silao.

Alberto Romero, coordinador de vinculación de la Universidad Obrera de México, opinó que centrales como la CTM y los ferrocarrileros no van a movilizarse porque no quieren exponerse a que los trabajadores les reclamen aquello que no han hecho y que los tiene molestos , en medio de una reforma laboral que los obliga a la democratización sindical.