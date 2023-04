Detalló a La Jornada que de acuerdo con el último informe que tenemos, en los niños menores de un año de edad, aproximadamente 30 por ciento de ellos no recibieron ninguna dosis de vacuna, lo cual es un peligro, pero si contemplamos a aquellos que al cumplir el año de edad tienen esquemas incompletos este porcentaje de faltantes se duplica .

En México, antes de 2020, los porcentajes de vacunación infantil superaban 90 por ciento, pero luego cayeron a alrededor de 75 por ciento de cobertura , señaló Fortino Solórzano, pediatra infectólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien dijo que, aunque ha habido recuperación, aún no se llega a los niveles prepandemia.

Y es que, así como al inmunizarnos contra el SARS-CoV-2 buscábamos evitar la muerte , hospitalización y secuelas, debe aplicarse ese mismo criterio para las enfermedades que se previenen con la vacunación, entre ellas tuberculosis, poliomielitis, hepatitis B, sarampión, rubeola e influenza, pues muchas de éstas pueden generar graves complicaciones y decesos.

El informe del Unicef expone también que mientras en el año 2000 había 22.3 millones de niños y niñas con cero dosis de vacunas, en 2010 se redujo a 15.4 y con la pandemia en 2021 subió a 18.2 millones. Detalla que “uno de cada cinco niños y niñas no ha sido vacunado o no ha recibido todas las inmunizaciones y uno de cada cinco no tiene ninguna protección contra el sarampión.