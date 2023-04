Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 30 de abril de 2023, p. 11

En los cuatro meses que han estado abiertos los módulos en la Ciudad de México para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, poco más de 68 por ciento (597 mil 984) de las personas adultas mayores residentes en la capital del país y que reciben la pensión han acudido por el plástico, refieren datos de la Secretaría de Bienestar.

La dependencia recordó que, debido a que todavía no han hecho el trámite todos los derechohabientes, habrá una prórroga, por lo que una vez que venza el plazo hoy 30 de abril volverán a reabrir los módulos del 8 al 31 de mayo. Luego de esto ya no habrá una nueva ampliación, por lo que convocó a acudir por la tarjeta.

A través de sus redes, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, expuso: acude al módulo de bienestar a recoger tu tarjeta si aún no lo has hecho, para que no te quedes sin el medio de pago de tu pensión si la recibes por la banca privada .

Sobre este último aspecto, aclaró que el siguiente pago (el que se realiza los primeros días de mayo) va a caer en la tarjeta con la que habitualmente cobraban: vamos a hacer corte hasta el 31 de mayo para que, en el mes de julio, ya su siguiente depósito sea en la tarjeta del Banco de Bienestar .