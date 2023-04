Luego, al término de su primera conferencia de prensa, se preguntó a Taddei si busca proyectar un nuevo estilo. Después de pensar la respuesta, expresó: Ah, no, no sé, eso lo van a ir diciendo ustedes. Yo lo único que sé es que nos toca trabajar y trabajar muy bien .

–¿Pretende no confrontarse?

–No, lo que se hizo ayer corresponde al ayer; lo que está aquí lo vamos a construir ustedes, como canal para la sociedad, y nosotros como hacedores de la parte organizativa de las elecciones.

Por lo pronto, la consejera decidió no tener redes sociales, contrario a Córdova, que utilizó esta herramienta para fijar sus posiciones de manera cotidiana, y se inclinará sólo por las vías oficiales de difusión, indicaron miembros de su equipo.

Antes, cuando se le comentó que los reporteros tienen restricciones para trabajar en las oficinas centrales, en particular en el edificio A, donde están los despachos de las representaciones partidistas y de los consejeros, reaccionó con sorpresa: ¿Nunca han tenido acceso a la presidencia? Vámonos para allá; allá me hacen las preguntas .

Felicitación de Sheinbaum

Durante su visita a Guanajuato, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, felicitó a Taddei Zavala por bajarse el sueldo y cuestionó la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

No puede haber democracia sin las mujeres, ¿cierto o no? , preguntó a los asistentes al enumerar los destacados cargos que éstas ocupan en el país y aprovechó para señalar: Hay una presidenta del INE, que por cierto desde aquí mandamos felicitar, porque lo primero que hizo fue bajarse el sueldo, no como los otros . Añadió: Y aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas que hace, pero bueno, hay una mujer en la Suprema Corte de Justicia (de la Nación) .

En tanto, la presencia de Ricardo Monreal en el encuentro de los senadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al lado de los otros tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, tiene implicaciones políticas a favor de la unidad en el partido, dijo Alejando Mier, presidente del Senado.

