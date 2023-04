Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas, subrayó que Morena sesionó en lo oscurito y no hay certeza de que haya tenido quorum. En la Corte nos vamos a ver porque hay cosas que no se pueden permitir, que se están documentando y, en su momento, tendremos que presentar . Aclaró, sin embargo, que no se impugnará la llamada ley 3 de 3.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, enfatizó que la mayoría aprobó, conforme al procedimiento legislativo, las reformas prioritarias que se plantearon para el cierre del periodo ordinario.

Apuntó que están abiertas las puertas del diálogo. No obstante, Rementería recalcó que la relación con Morena y sus aliados seguirá siendo ríspida. Mientras no cambien y no se pongan a favor de México, no podremos transitar con ellos .

Alejandro Armenta, presidente del Senado, indicó que la oposición está en su derecho de presentar cualquier recurso, tras defender la validez de la sesión de la madrugada del sábado en la casona de Xicoténcatl. Es absolutamente legal y legítima, porque hicimos los procedimientos de manera escrupulosa .

Resaltó que el reglamento y la ley señalan que podrán sesionar en cualquier edificio del Senado o instalaciones que sean declaradas recinto oficial.

En Durango, el diputado panista Santiago Creel criticó que en 24 horas, México retrocedió 24 años con la decisiones tomadas en la cámara alta.

(Saúl Maldonado, corresponsal)