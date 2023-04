El patrimonio cultural de amplios sectores de la sociedad mexicana fue concesionado a unos magnates antojadizos que de espaldas a la ciudadanía y a la fiesta de los toros diseñaron e impusieron su particular concepto de fiesta, con la anuencia o complicidad de autoridades y crítica especializada, hasta convertir una tradición multicentenaria en degradada y colonizada oferta de espectáculo, con el paulatino rechazo de los públicos, que ya no vieron proporción entre lo que pagaban y las emociones que recibían a partir de una bravura tan escasa como predecible. La tradición de un pueblo se convirtió en terapia ocupacional. Por su jugosa parte, el llamado cartel inmobiliario en la citada alcaldía se dedicó a intercambiar favores con desarrolladores y otorgar licencias de construcción a cambio de moches o de departamentos en edificios que violan el reglamento. Otro derecho público que convirtieron en negocito privado.

Se inscribieron unos 40 diestros, incluidos cuatro españoles y dos sudamericanos, siendo los afortunados Luis Ignacio Escobedo, Sergio Garza, Jesús Duque, Javier Gallardo, Brandon Campos y Jorge Didier, que partirán plaza a las 11:30 horas. A las 16:30 harán lo propio Javier Tapia El Calita, Emiliano Villafuerte El Mozo y un triunfador de la corrida matutina. Mucha suerte para todos.