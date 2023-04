Sin que eso fuera obstáculo para nuestra profunda amistad, Martina me superaba en muchos aspectos: belleza, estatura, simpatía y aprovechamiento en la escuela. No la admiraba por eso, sino por su habilidad para sostenerse en un pie, con los ojos cerrados, durante más tiempo que ninguno de nuestros ocasionales compañeros de juego.

amos niñas. Con diferencia de semanas, Martina y yo teníamos once años. Su familia era del norte, asistíamos a distintas escuelas e iglesias; ella iba de vacaciones y yo no, pero aún siento que la verdadera diferencia entre nosotras dependía de dos factores externos: la calle que separaba nuestras viviendas y, los viernes, una papa amarilla, suave y humeante sobre la que don Alfonso esparcía granitos de sal. Los asocié con una nevada en medio del desierto después de ver, en la función de cine de la escuela, un documental acerca de Los misterios de las candentes arenas del Sahara. ¿Es posible que dos factores tan nimios marcaran la frontera entre dos vidas paralelas? Sí, al menos en cuanto a la de Martina y la mía.

IV

Una tarde, Martina me recibió con la noticia de que a su padre lo necesitaban de urgencia en la plaza de Silao para sustituir a un compañero gravemente accidentado, pero aún no sabían con exactitud cuándo iban a mudarse. Frente a lo sorpresivo de la noticia quedé paralizada, pero, dado el tono casi festivo de mi amiga, fingí entusiasmo por nuestro tiempo de juego, quizás el último.

Después de una semana difícil, al siguiente viernes llegué puntual a la casa de mi amiga. La encontré a la mesa, con cara de susto, frente al plato de cocido, mientras que su madre le reclamaba a gritos a su marido que no la hubiera puesto al tanto de lo intempestivo del viaje. Tampoco me lo dijeron. Sólo cumplo órdenes .

Sin prestar atención a las explicaciones de su esposo, doña Loreto salió a recibir a Santa, la portera, para devolverle las llaves de la casa y darle instrucciones acerca de cómo debía empacar la loza y la ropa de cama que mandaría recoger apenas se instalaran. En cuanto a los muebles, el ayudante de don Alfonso se ocuparía de enviarlos al nuevo domicilio en Silao.

Se escucharon fuertes claxonazos en la calle. Desde la puerta, doña Loreto informó a su marido y a su hija que el coche que iba a llevarlos a la estación ya estaba allí, que se dieran prisa en salir porque hacerse esperar la ponía nerviosa. Sin tiempo para despedidas, Santa y yo seguimos a los viajeros hasta la calle, donde se encontraba estacionado un cochecito con la cajuela abierta.

Martina fue la primera en abordar el vehículo. Desde la ventanilla se despidió de mí y dijo algo de las muñecas que no alcancé a entender. Mientras el auto se alejaba permanecí en la calle, al lado de Santa. Me mostró las llaves que doña Loreto acababa de entregarle y me pidió que la acompañara a la vivienda recién desocupada. Quería limpiar la cocina de una vez para evitar la presencia de fauna nociva.

Cuando levantó el plato que Martina había dejado intacto, confesó que le daba lástima tirar el guisado y me propuso que me lo comiera. Lo rechacé, no tenía hambre y la papa, fría y grasienta, había dejado de parecerme apetecible.

Cuando Santa terminó su trabajo, salimos juntas y al atravesar la azotehuela vi en una maceta las muñecas de cartón. Al tomarlas, sin demasiado interés, comprendí que el tiempo de jugar había pasado. Era cierto, pero cuando recuerdo las tardes de los remotos viernes vuelvo a sentirme niña y a codiciar aquellas papas, amarillas y humeantes, sobre las que a veces caían granitos de sal. Nevada sobre el desierto. Los misterios de las candentes arenas del Sahara.