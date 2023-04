L

a batalla en el frente de la desdolarización prosigue con un ritmo más acelerado, mientras la globalista monetarista Christine Lagarde, ex directora del FMI y hoy presidenta del Banco Central Europeo, reconoce que el actual dominio unipolar del dólar no debe ser dado por asentado (https://bit.ly/3HhDI8j), aunque se defiende en forma poco convincente de que la pérdida del dominio del dólar y el euro no sean inminentes (¡ megasic!).

En este tenor, India y Bangladés acordaron realizar parte ( sic) de sus transacciones bilaterales con sus respectivas divisas nacionales: rupia y taka (https://bit.ly/41FqDhu).

Se trata de la rupianización de Bangladés.De los casi 14 mil millones de dólares (mdd) del comercio bilateral del año pasado, ahora se realizarán 2 mil mdd (14.28 por ciento) en rupias y el restante será pagadero en dólares ( sic): es decir, opera una rupianización parcial . Las exportaciones de Bangladés a India, que fueron de 2 mil mdd en 2022, serán pagadas en su totalidad tanto en rupias como en takas.

No hay comparación entre el PIB nominal de India (3.74 millones de mdd: quinto del ranking global) y el de Bangladés (420 mil 516 mdd, lugar 37 del ranking global). La avanzada economía india es casi 10 veces mayor a la economía textilera de Bangladés.

Hindustan Times, portavoz oficioso del nacionalismo hindú, se jacta de que antes de Bangladés, India opera ya su ascendente rupianización con 18 ( sic) países, entre ellos Rusia, Alemania ( sic), Gran Bretaña ( ¡megasic!), Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Sri Lanka y Omán.

En forma serena, Global Times (GT) aborda la rupianización, cuya acelerada desdolarización en su comercio internacional se debe en gran medida a la presión de un dólar fuerte que ha puesto en las reservas de divisas foráneas de los países emergentes como India .También Bolivia y Kenia padecen sequía de dólares.

India “requiere importar grandes cantidades de productos energéticos ( sic) y otras materias primas para producir”, lo cual le ha llevado a un creciente déficit comercial, que aumentó el año pasado 270 mil mdd (51 por ciento mayor).

China maneja mejor su transmutación del petrodólar al petroyuan, lo que le falta operar a India, que mantiene óptimas relaciones con Irán y las seis petromonarquías árabes del Golfo Pérsico, con el fin de propulsar su petrorrupia.