Periódico La Jornada

Domingo 30 de abril de 2023, p. 24

Guasave, Sin., Sinaloa, un estado clave para la agricultura nacional y de exportación, situado en el tercer lugar nacional en ese rubro, sólo por detrás de Michoacán y Jalisco, no ha podido mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores del campo, la mayoría indígenas migrantes de Guerrero, Oaxaca y del norte de Chihuahua.

El cuerpo semienterrado de una niña de 4 años en un canal de riego de la sindicatura Juan José Ríos, municipio de Guasave; el caso de 11 menores hospitalizados por desnutrición y la muerte de al menos siete por esa causa o por enfermedades respiratorias, sacó a la luz las precarias condiciones en las que viven miles de jornaleros que son llevados a los campos sinaloenses a laborar.

Cada año arriban al estado entre 200 mil y 400 mil trabajadores agrícolas, según datos oficiales. Muchos llegan a los campos de Guasave donde radican por temporadas en las llamadas cuarterías; en la mayoría de éstas falta higiene y agua potable, hay hacinamiento y no hay alimentos.

Un problema de siempre, nada nuevo , sólo que el fallecimiento de los menores expuso de nuevo la precaria situación de los jornaleros agrícolas, señaló Martín Ahumada, alcalde de Guasave.

El primer caso del que se tiene constancia ocurrió a finales de 2022, en una estancia de la comunidad Ruiz Cortines, del mismo municipio; una bebé de 7 meses murió de hipotermia. El segundo, fue el caso de Ramoncito, de seis meses; el 6 de marzo pereció por neumonía, también en Ruiz Cortines; sus padres no contaban con seguridad social.

El 18 de marzo, Lupita, de 9 meses, fue encontrada sin vida en el piso de una vivienda, en Juan José Ríos. Falleció por infección en las vías respiratorias.

El 21 de marzo fue hallada la ni-ña de 4 años semienterrada en la orilla de un dren. Al principio se consideró infanticidio cometido por su madre , una indígena rarámuri que no habla español. Posteriormente se dijo que pereció de infección pulmonar. La madre está detenida y se lleva a cabo un juicio para fincar responsabilidades.

El 26 de marzo, un bebé de seis meses, de un poblado cercano a Juan José Ríos, murió por deshidratación. Dos días después, en la sindicatura de Nio, en Guasave, un niño falleció por un mal respiratorio. El 31 de marzo, a Nancy, de 7 meses, le dio neumonía; vivía con sus padres jornaleros en una de las cuarterías de Juan José Ríos; la bebé estuvo internada siete días en el Hospital General de Los Mochis.

El último deceso se registró el 10 de abril: una menor de un año cuatro meses perdió la vida a causa de neumonía.

El jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 de la Secretaría de Salud estatal, Everardo Cárdenas, explicó que en lo que va de 2023, tienen registrados 38 casos de tuberculosis; ocho de esos contagios en jornaleros agrícolas; pero no los tienen identificados porque siempre están en constante movimiento por sus labores.

No tienen seguridad social

Mauricio, un joven de 20 años que se gana la vida llenando costales de pepinos, no acudió a trabajar porque amaneció con dolor en el pecho. Su único recurso fue atenderse en la farmacia del poblado porque no tiene servicio médico ni seguridad social. Dijo que dejó de ganar 600 pesos que obtiene en promedio por su jornada laboral de lunes a sábado, de las 7 a las 15 horas.

Juan, trabajador migrante, viste unos pantalones que alguna vez fueron blancos, una playera con agujeros que asoman la piel requemada por el sol y una camisa desabotonada, tenis rotos y cachucha.

No es la primera vez que va a Sinaloa, ha estado en otros campos. Narró que lo contrataron en su pueblo (no dijo cuál), y como ya había venido me apunte , contó.

Él vivía en las cuarterías de Juan José Ríos, clausuradas por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), por las deplorables condiciones. Lo llevaron a vivir a un albergue temporal habilitado frente a la comisaría, donde las autoridades se han encargado de llevarles despensas, cobijas y agua.