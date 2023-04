Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 30 de abril de 2023, p. 18

Nueva York. Los reguladores estadunidenses están intentando cerrar la venta del First Republic Bank durante el fin de semana, en un proceso en el que participan cerca de media docena de bancos, según fuentes consultadas el sábado, en el que probablemente sea el tercer gran banco estadunidense en quebrar en dos meses.

Citizens Financial Group, PNC Financial Services Group y JPMorgan Chase son algunos de los que compiten por First Republic en un proceso de subasta dirigido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés), según fuentes conocedoras del asunto. US Bancorp es otra de las entidades a las que la FDIC pidió que presentaran una oferta, según Bloomberg.

Guggenheim Securities está asesorando a la FDIC, según dos fuentes familiarizadas con la situación.

El proceso de la FDIC comenzó esta semana, según tres de las fuentes. Se pidió a los licitadores que presentaran ofertas no vinculantes antes del viernes y estudiaran los libros de First Republic durante el fin de semana.

Se espera que se anuncie un acuerdo el domingo por la noche, antes de que abran los mercados asiáticos, y es probable que el regulador comunique al mismo tiempo que ha embargado al prestamista, dijeron tres de las fuentes.

US Bancorp no respondió de inmediato a una solicitud de información. Por su parte, First Republic, la FDIC, Guggenheim y los demás bancos declinaron hacer comentarios.