Largo aliento porque el proceso será largo. Y sinuoso, agregan los Beatles. Para alcanzar esa máxima participación de electricidad en la vida económica y social, pero inscrita en una perspectiva de sustentabilidad también integral, estamos obligados a atender con astucia y prudencia las advertencias de técnicos y especialistas. Y no sólo se trata sólo de garantizar recursos económicos y financieros necesarios, sino de acceder a las bases tecnológicas disponibles hoy, o prospectivamente disponibles en el futuro próximo. Lo indican especialistas en desarrollo tecnológico en energía. ¿Un ejemplo? Los señalamientos de los técnicos de la empresa Fuergy en Eslovaquia (http://fuergy.com/).

Todo en un horizonte obligado de lucha contra desigualdad, pobreza e inseguridad. En general contra la explotación depredadora de las personas y de la naturaleza. ¿Acuerdo? Entonces es obligado repensar nuestra estrategia energética integral, a todos los niveles, mundial y nacional, regional y local. Así como rediseñar no sólo la arquitectura institucional y la organización industrial necesarias para ello, sino las políticas públicas de largo aliento a impulsar.

En el menor tiempo posible buscar –sí– la máxima participación posible de electricidad en el balance final de energía que hoy es de sólo 20 por ciento en promedio, en México y en el mundo. Con ejemplos dramáticos (no más del 2 por ciento) y casos paradigmáticos (más de 40 por ciento).

1) Cuidado, incorporar renovables a la red no es tan simple. Su efectividad depende completamente de las condiciones climáticas. Las renovables son inestables –inciertas y volátiles– y su funcionamiento, sin un sistema de gestión avanzado, puede provocar graves desequilibrios de la red; 2) Atención a la distribución de electricidad a largas distancias, aumenta la temperatura en líneas eléctricas y provoca pérdidas significativas de energía en forma de calor; 3) Atención a las dos causas más comunes de apagones, condiciones climáticas extremas y líneas eléctricas pauperizadas; 4) Atención también a la incorporación de vehículos eléctricos, pues los rápidos avances tecnológicos incrementan su difusión, pero su recarga puede llevar mucho tiempo y exigir –asunto delicado– supercargadores que consumen mucha energía; 5) Pensar con cuidado que la vida útil operativa de las líneas eléctricas no es eterna y la renovación o construcción de nuevas líneas eléctricas es costosa, por lo demás con incremento continuo de su capacidad, máxime si la electricidad crece mucho más rápido que la energía global; 6) No olvidar que la digitalización del sector energético también tiene efectos secundarios, como infiltración ilegal de hackers, con efectos perniciosos o ataques a fuentes clave y neurálgicas de la vida económica y social.

Sí, necesario reflexionar en ello, en soluciones disponibles, incluyendo nuevas tecnologías, en todos los casos, su huella de carbono y la mayor o menor disponibilidad de nuevos materiales.

Lo veremos. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx