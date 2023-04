El bailarín dijo a La Jornada que la danza es un lugar de constante conocimiento, donde puedo encontrar mi voz interior. En el escenario me siento pleno y puedo expresar cosas que nunca imaginé .

En el Foro de las Artes del Cenart, el bailarín, coreógrafo y miembro del sexto elenco del Centro de Producción de Danza Contemporánea, Jonathan Alaves, presentó su obra Aire, interpretada por Diego Cardiel, una protesta escénica contra las etiquetas, estigmas y prejuicios que experimentan las personas no binarias en una sociedad heteronormada y patriarcal.

Durante todo el día, las personas hicieron largas filas para acceder a los recintos; fue el caso de quienes buscaron un lugar en la Plaza de las Artes para ver el trabajo que presentaba la Escuela de Bellas Artes de Tultepec que, con el título Sinfonía Triciclo, mostró diferentes estilos de danzas que tenían de hilo conductor las etapas del enamoramiento y el desamor. Aquí participaron alumnos de preballet hasta alumnas del sexto semestre de la licenciatura de folclor.

La joven Desiree Torres Cruz, de 15 años, comentó que para ella bailar es un sueño; desde chiquita me gusta y me siento muy tranquila bailando. Es una manera de expresarme, aunque al principio sí siento nervios en el escenario, pero luego me relajo y es muy padre .

Su compañero en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, Luis Antonio Olivares, de 18 años, explicó que para él bailar va más allá de una forma de expresión, es una forma de conocer el mundo, a las personas por su corporalidad .

Uno de los espectáculos esperados en la llamada fiesta de la danza fue Samanavay, que ofreció la compañía Gurudev Tagore, que dirige Abhinaw Raj. Se trata de una agrupación de la embajada de India que sorprendió a los espectadores con su colorido vestuario. Conformado por cinco mujeres, la agrupación bailó diversos estilos de danza del norte de India.

En el foro Antonio López Mancera, se presentó Érick Campos con el solo Las razones de mi cuerpo, en el que compartió su amor por la danza y, al igual que el personaje de la película Billy Elliot, tuvo que abandonar a su familia para encontrar esa electricidad que produce bailar.

Con 65 actividades, entre ellas 48 funciones de danza, 13 proyecciones de videodanza, películas y documentales, se desarrolló este rico programa artístico para celebrar el Día Internacional de la Danza, establecido por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1982.