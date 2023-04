Elba Mónica Bravo

Domingo 30 de abril de 2023, p. 28

En una semana los vecinos del comité promotor de Benito Juárez recibieron 7 mil firmas de apoyo para solicitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la consulta de revocación de mandato del alcalde Santiago Taboada, lo cual se atribuye a la detención del ex jefe delegacional Christian von Roehrich , vinculado a proceso por uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público.

El vocero Hugo Torres dijo que hasta el momento llevan 14 mil de las 37 mil rúbricas necesarias para presentar la petición, por lo que el próximo miércoles instalarán el módulo en la explanada de la alcaldía y en presencia de un notario público certificarán el total de firmas que llevarán en cajas.

Adelantó que los vecinos constituirán la asociación civil Nunca más obras ilegales, por lo que mencionó que ese lugar es para cerrar con todo , porque el plazo para presentar la solicitud del ejercicio ciudadano vence el 8 de mayo.