En la conferencia en Palacio Nacional, Robledo Aburto subrayó que quienes acepten regresar al trabajo tendrán el incentivo de contar con un ingreso extra, porque no perderán el monto de su jubilación y recibirán su salario. Mencionó que el 5 de mayo contratarán en Sonora, Guerrero y Michoacán; el 12 de mayo en Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí, y el 19 de mayo en Baja California Sur y Chiapas, como primera etapa.

Reconoció que es preocupante que 4 por ciento de recetas no son surtidas, pues representan millones, y atribuyó gran parte de esta situación al incumplimiento de los laboratorios. Sin embargo, enfatizó que no en todos los casos hay incumplimiento total de los medicamentos solicitados, y la receta no caduca, porque se puede surtir en otra unidad médica o tiempo después. Incluso se puede otorgar un vale al paciente.

–¿A cuanto equivale ese 4 por ciento de recetas no surtidas?

–Pues tendrá que ser 4 por ciento de las 224 millones de recetas.

Robledo explicó que se realizan adecuaciones en los procedimientos de compra de medicamentos a efecto de que ya no se realicen de manera inercial ni centralizada en cada una de las entidades. Esto provocó la distorsión de incrementar porcentualmente las compras sin tener el diagnóstico de los requerimientos en cada unidad de salud, con lo que se provocaba por un lado sobreinventarios de algunos medicamentos o la solicitud de compra de otros que ya no producen los laboratorios.

Con las adecuaciones se pretende que cada unidad familiar pueda tener claro su diagnóstico de requerimientos específicos y con ello mejorar la eficacia en su adquisición.