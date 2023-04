Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de abril de 2023, p. 10

Colectivos de mujeres y de jóvenes solicitaron en el Senado que se aprueben, en este periodo, las minutas de ley tres de tres y la que reduce la edad para ser diputado y secretario de Estado. Tras la presión ejercida también por legisladoras, se logró que los dos documentos se dictaminen este miércoles en comisiones, para que se puedan llevar al pleno a votación.

Las senadoras de Morena Ci-tlalli Hernández y Martha Lucía Mícher resaltaron que harán todo lo posible para que salgan antes de que concluya el periodo de sesiones, el próximo 30 de abril. Con ese propósito, Mícher destacó que se trabaja con todos los grupos parlamentarios.

Insistió en que no se trata de una reforma en contra de los hombres, sino a favor de las familias y de la justicia.

Urgió a quienes no han cubierto la manutención alimentaria a pagarla si aspiran a ocupar un puesto de elección popular. Hay hombres que deben a tres o cuatro mujeres la pensión alimenticia; que la paguen, que no sean morosos, que no cometan actos de violencia económica , pidió en conferencia de prensa.

La morenista agregó que quienes se nieguen a aprobar esta reforma se van a ventanear .

Dado que se trata de un cambio constitucional, las legisladoras demandaron que se apruebe ya, para que se lleve a los congresos estatales y se pueda avalar en al menos 16 de ellos, antes de que comience el proceso electoral de 2024, en septiembre próximo. De no ser aprobada antes de ese mes, ya no podría ponerse en marcha para los comicios federales del próximo año.