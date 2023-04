Elio Henríquez

Miércoles 26 de abril de 2023

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Con el propósito de exigir un diálogo con funcionarios del gobierno de México, el director de la agrupación Pueblo Sin Fronteras y seis migrantes de diversas nacionalidades que participan en la caravana que partió el domingo de Tapachula hacia la capital del país se cosieron los labios la tarde de ayer en el municipio de Huixtla.

Además de Irineo Mujica, se costuraron los labios Anderson Ordóñez, de Colombia; Jordani Hernández, de Cuba; Débora Sofía, de Venezuela; Roberto Moreno, de El Salvador; Paulo Henrique, de Brasil, y Noé Rivas López, de Honduras.

Una enfermera de origen dominicano que va en el viacrucis migrante se encargó de realizar el proceso.

Mujica advirtió desde temprano que si a las 14 horas del martes no habían recibido respuesta del gobierno federal para entablar un diálogo, los migrantes se coserían los labios.

Alrededor de 3 mil extranjeros llegaron a Huixtla durante la mañana del martes, después de caminar sobre la autopista costera alrededor de 15 kilómetros, procedentes de Huehuetán, donde estuvieron el lunes.

La situación se va a resolver, siempre ha habido diálogo, ahora no sé cuándo, pero siento que sí. No se han negado, aunque no han venido. Ayer (lunes) se les hizo la petición , declaró Mujica en entrevista colectiva.