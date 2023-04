E

n un ambiente en apariencia envidiable, en las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República sus integrantes se mostraban políticamente correctos , civilizados, con un diálogo que subrayaba lo positivo de la reforma a la Ley Minera (y tres más) aprobada el viernes anterior por la Cámara de Diputados y siempre con el ánimo de palomearla para llevarla al pleno. Pero, fue notoria la ausencia inicial de algunos legisladores de oposición, quienes, al apersonarse, comenzaron a poner peros, a echar palos a las ruedas, a retrasar la posibilidad de seguir el curso de lo acordado y a desmoronar el mundo feliz que se había construido.

¿Qué sucedió? De entrada, la ausencia de esos legisladores no fue casual (como el panista Damián Zepeda y Miguel Ángel Mancera), porque atendían las instrucciones de los barones mineros para evitar el avance en las citadas comisiones y, especialmente, cancelar la posibilidad de que el dictamen se aprobara. Lo denunció el senador Napoleón Gómez Urrutia: los grandes corporativos del sector seguirán presionando para que nunca se aprueben cambios a la ley que les regaló Salinas de Gortari en 1992. Es lamentable lo que sucedió .

Al iniciar el debate en las citadas comisiones los senadores que llegaron a tiempo calificaron, en términos generales, que fue un buen avance lo aprobado en San Lázaro, especialmente lo relativo a retomar la rectoría del Estado en la actividad minera, pero tampoco dejaron pasar las ausencias y flexibilidades en la misma ( es necesario no cegarse ante sus carencias y desviaciones que desde ahora nos convocan y comprometen a realizar una subsecuente tarea de revisión para que a la brevedad posible llevar a cabo la transformación que el país requiere pensando más en los mexicanos que en las enormes ganancias económicas de las empresas que explotan la riqueza nacional , dijo uno de ellos).