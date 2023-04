A

yer se preguntó en este espacio quién mentía en el caso de lo sucedido el domingo en Mérida al presidente López Obrador, si el Diario de Yucatán (DdeY), que publicó y sostiene que sufrió un presunto infarto y un desvanecimiento o desmayo , o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien acusó al medio peninsular de difundir mentiras.

Hasta el momento de teclear las presentes líneas (casi sesenta horas después de los hechos), el Diario de Yucatán no había podido aportar ni una sola prueba de lo publicado. Es decir, ha mentido. Se ha envuelto en la bandera de la especulación novelesca y la argumentación tramposa para tratar de eludir el punto básico de toda nota periodística (antes de publicarla): la confirmación de los hechos.

El domingo pasado, el diario derechista y propanista difundió una nota de escándalo: AMLO sufre presunto infarto en Mérida . En su primer párrafo señalaba que el Presidente habría sufrido un infarto o una complicación cardiaca y que también habría sufrido un desvanecimiento o un desmayo (https://bit.ly/420uXr8).

El lunes siguiente, en su impreso, el Diario de Yucatán tampoco aportó prueba alguna, y se escabulló mediante un titular totalmente atemporal: AMLO causa revuelo (https://bit.ly/3oGUgAq). Pero este martes sí confesó la vena de literatura ficción en su encabezado principal: Misterio y varias dudas , con un subtítulo de suspenso, Preguntas sin respuesta sobre el estado de salud del presidente López Obrador (https://bit.ly/3NeruRV). De encontrar el lector en una librería una portada de novela con tales enunciados tal vez le parecerían enigmáticos o sugerentes. Bueno, pero aquí se trata de periodismo, o de algo que se disfraza de periodismo y debería aportar hechos, pruebas, y no preguntas ni especulación.