D

ijo Beatriz Gutiérrez Müller desde el Fandango por la Lectura, en Tabasco, donde estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador de Alemania, Wolfgang Dodd... Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar una realidad, transformarla no necesariamente en un buen sentido; exagerar, modificar, alterar. En lingüística se dice perturbar los hechos, las palabras, los dichos, y eso no está mal como ejercicio creativo. A quienes informan cosas les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro Presidente está muy bien, eso es lo primero. Él fue contagiado de Covid-19 y, como todos saben, porque vivimos la pandemia, incluso ustedes tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela, una de las formas de curarnos y de no contagiar es el aislamiento. Entonces, nuestro Presidente está guardadito, reposando, como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene ya queda en la inventiva de muchos que a lo mejor no tienen que hacer . Bastarían estas palabras para apaciguar a los argüenderos, pero no será así. De eso viven.

Coca-Cola

México sigue siendo uno de los mercados donde Coca-Cola tiene mayor venta. La refresquera reportó ingresos a escala mundial, solamente en el primer trimestre del año, por 10 mil 980 millones de dólares. El crecimiento provino tanto de aumento de precios como de mayores volúmenes de comercialización. Coca-Cola reportó un alza de 11 por ciento en el precio/mezcla, cifra que incluye aumentos de precios y cambios en el tamaño de los envases y los canales de venta minoristas. Sus principales mercados son México, Europa occidental y Australia. Las ganancias subieron 12 por ciento, a 3 mil 100 millones de dólares.

No dejar entrar al viejo