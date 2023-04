Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de abril de 2023, p. 25

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández denunció ayer que existe una práctica permanente de la derecha argentina. Primero difunden rumores por la mañana, luego operan durante el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de los argentinos , en el contexto de un brutal juego de especulación y afanes golpistas manteniendo en vilo al país con la subida y la baja del dólar paralelo conocido como blue, que terminó cerrando en la cifra histórica de 495 pesos, 35 unidades más que antier.

Esto pareció llevar al país al borde del abismo, a la desesperación de los más afectados, y al alza de los precios en los comercios de todos los sectores, cuando ya la inflación es insostenible. El retiquetado de precios también deberá ser enfrentado en las próximas horas.

Los ex funcionarios traidores

Fernández se refirió a las advertencias del director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, quien denunció a los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), a los que consideró antipatriotas, o como lo adelantaron en algunos programas periodísticos: traidores a la patria . Los ex funcionarios que pidieron en forma privada al FMI que no brindara ayuda a Argentina son Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, quienes sugirieron que la asistencia se brinde cuando ya haya una nueva gestión.

El mandatario también recordó cómo esta misma práctica se utilizó durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), al que sometieron a una guerra de desgaste hasta llevarlo a adelantar su salida del gobierno, el primero después que comenzó el ciclo de recuperación democrática. Siempre han hecho lo mismo , denunció Fernández, y añadió que esta historia ya la hemos vivido y volveremos a superarla .