David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de abril de 2023, p. 24

Nueva York y Washington. Donald Trump violó brutalmente a una mujer en los años 90 y después difamó a su víctima cuando se atrevió a denunciarlo, escuchó un jurado en el primer día del juicio en torno a una demanda civil en Nueva York en contra del ex presidente.

Según la narrativa que presentó ante el jurado el abogado de la demandante, la escritora y periodista E. Jean Carroll, todo ocurrió en la tienda departamental de lujo Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida, en 1996, cuando Trump empezó a hablar con la víctima, a quien le solicitó ayuda para seleccionar un regalo para una mujer. Cuando subieron al sexto piso, empezaron a ver ropa íntima y bromeando entre ellos, se acercaron a los vestidores donde “todo cambió… Trump arrojó a Carroll contra una pared, puso sus labios contra los de ella… le bajó las medias y después la asaltó sexualmente”, contó el abogado, narrando la violacion sexual con lujo de detalle, según reportó el New York Daily News.

No era mi tipo

La mujer escapó y salió corriendo de la tienda por la Quinta Avenida. Décadas más tarde, en 2019, cuando Carroll decidió denunciar lo sucedido, Trump intentó destruirla y humillarla , calificándola de mentirosa. Incluso, Trump indicó que su historia no podía ser cierta, ya que ella no era mi tipo , insinuando que no era atractiva.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, en sus declaraciones de apertura, expresó que el ex mandatario la llama mentirosa porque es la verdad ; que su cliente nunca la violó, acusó que Carroll y sus amigos –que odiaban a Trump– habían usado la acusación falsa para promover un libro y que buscaban dañar políticamente al magnate.

Carroll, quien tiene la intención de testificar en este juicio, llegó desde temprano al tribunal en Manhattan, mientras el abogado de Trump, respondiendo a una pregunta del juez, manifestó que no sabía si su cliente se presentará o no al juicio; no está obligado, ya que es una demanda civil y no un proceso criminal.