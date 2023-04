▲ En primer plano, el escritor y cantante brasileño Chico Buarque; al fondo, imagen de José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, durante la ceremonia realizada en la sala de conciertos de Estocolmo, Suecia. Foto difundida en la cuenta de Twitter @delRioPilar

Pilar del Río informó que la Fundación Saramago inauguró el domingo pasado una exposición con fotografías de Francisco Proner, por ejemplo, la icónica imagen con Lula al centro de una multitud, cuando se iba a entregar a la policía.

Se pronunció por que en México la noticia alcance la importancia que está teniendo en nuestros países europeos o en Brasil, porque eso es bueno para todos, porque hoy al avanzar en emoción y en calidad también se ha avanzado en democracia .

Futuros amantes

Chico Buarque de Holanda

No se apure, no

que nada es para ya

no tiene prisa el amor,

puede esperar en silencio

en el fondo del armario,

en la lista de correos

milenios, milenios

en el aire

Y quién sabe, entonces

Río será

alguna ciudad sumergida.

Los buzos vendrán

a explorar su casa,

su cuarto, sus cosas,

su alma, su desván.

En vano los sabios

intentarán descifrar

el eco de antiguas palabras,

fragmentos de cartas, poemas,

mentiras, retratos,

restos de una extraña civilización.

No se apure, no

que nada es para ya

los amores serán siempre amables,

futuros amantes, quizás,

se amarán sin saber

con el amor que un día

dejé para ti.

Traducción de Juan Sebastián Gatti