Me choca cómo la ideología patriarcal que nos invade, con la que hemos nacido y de la que hemos mamado, nos lleve a dar totalmente por válido y normal que no haya mujeres en la historia del arte , señala. Uno abre un libro de esa especialidad y ni se pregunta por qué no hay, ni siquiera si es que existen o dónde están. Simplemente lo pasa uno por alto y lo toma de la manera natural .

▲ En mi momento más punk, cuando me di cuenta de que no había mujeres, proponía dinamitarla (la historia del arte), porque me daba mucha rabia , señaló la artista española que presenta el proyecto Queridas viejas en el Museo Kaluz, hoy y el sábado a las 19 horas. Foto Yazmín Ortega

Mi propuesta consiste en subsanar el error cometido por Gombrich e introducir las páginas que faltan en el libro. Empiezo en el siglo X, ya que la búsqueda de datos fiables antes de ese momento es complicada. Así introduzco los datos que faltan a partir de ese siglo y continúo hasta llegar a 1950, cuando se publicó esa obra por primera vez.

Colocarlas en el lugar exacto que les corresponde

El performance, explica la autora, consiste en un recorrido por los capítulos de ese manual, en el que lo va “engordando, ‘haciendo sitio’ a las mujeres artistas mediante cortes de cuchillo para incluir las páginas que faltan”, las que, aclara, son las dedicadas a las obras de las mujeres artistas, subsanando de esta manera el error que por omisión comete el texto y colocándolas en el lugar exacto que les corresponde dentro de la historia, junto a sus contemporáneos. Tras introducir cada una de esas páginas, presento a las artistas con datos referentes a su vida y trabajo .

Esta investigación, de acuerdo con Gimeno, se apoya teórica, crítica e históricamente en una bibliografía de activistas, pensadoras, historiadoras y feministas como Linda Nochlin, Griselda Pollock y Rozsika Parker, Christine Battersby, Judith Butler, Patricia Mayayo, Estrella de Diego, Miriam Fernández Cao, Frances Borzello, Silvia Federicci y Gerda Lerner, entre otras.

Había que meter a las mujeres en la historia del arte como fuera; al final, recurrí al cuchillo y el libro porque se trata de sumar y ser inclusivos, no de arrancar páginas , finaliza María Gimeno. Es necesario, urgente, rescribir la historia del arte. Antes, en mi momento más punk, cuando me di cuenta de que no había mujeres, proponía dinamitarla, porque me daba mucha rabia .

