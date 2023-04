Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de abril de 2023, p. a12

Desde 2017, El Aleph: Festival de Arte y Ciencia se ha dedicado a entretejer diversos tópicos por medio del diálogo y una visión multidisciplinaria. De lo que trata El Aleph es de la conexión íntima de todos los puntos del universo, ésa es la ambición de Borges: un punto que contiene todos los puntos del universo. Y en este contexto lo que estamos tratando es de entrelazar las diferentes facetas de mente, cerebro, cuerpo y medio ambiente para hablar de que cuando se reflexiona sobre la violencia y la construcción de la cultura de la paz, tenemos que tener esta visión multidisciplinaria e integral , señaló el divulgador de la ciencia José Gordon, durante la presentación.

Para su edición 2023, el encuentro, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, tendrá 80 actividades y más de 400 invitados de seis países distintos. Desde diferentes vertientes podemos nombrar y visibilizar fenómenos de violencia que han estado ocultos, nombrar víctimas, que creo que es muy importante porque si no la tragedia pasa, se queda en la ignominia y de lo que se trata un festival de ciencia y arte es de la capacidad de volver a nombrar, desde la terminología científica hasta la artística, el volver a señalar las cosas , dijo Gordon, también curador del festival.

Entre los especialistas contemplados para este festival destaca la doctora en neurociencias Laura López-Mascaraque, quien ofrecerá una conferencia magistral sobre los olores y su relación con la maldad. A lo largo de la historia la sociedad ha percibido el mal de muchas maneras diferentes y eso ha influido en cómo nos hemos comportado, tanto en el nivel de rechazo o de agrado de algo. Los olores pueden tener un efecto agresivo o un efecto tranquilizante, relajante, y esto te puede crear un ambiente de armonía o de paz , indicó.

Sin embargo, los mismos olores pueden provocar un efecto opuesto en los seres humanos. Mientras que con la vista se asocian tres genes únicamente, los expertos han encontrado 400 relacionados con el olfato. Para los neurocientíficos es un sistema (el olfativo) muy importante porque es un sistema que dentro del cerebro nos permite estudiar células madres. Las únicas neuronas que se regeneran en el cerebro son las que pertenecen al sistema olfativo, en la nariz son las únicas neuronas que tenemos en contacto con el exterior y cada 40 días las estamos renovando, con lo cual nos da muchas posibilidades de estudio y de conexión con otros sistemas , sostuvo López-Mascaraque.