Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de abril de 2023, p. 31

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal (PF) federal, información de ex funcionarios involucrados en actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, como el ex jefe delegacional Christian von Roehrich, toda vez que no se descarta la comisión del delito de lavado de dinero, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, recordó que el también ex diputado panista se encuentra preso por el uso de recursos para la reconstrucción –200 millones de pesos– para beneficio personal y que supuestamente utilizó para la demolición de inmuebles afectados por el sismo de 2017, que nunca se realizaron, lo que es aún más inmoral .

Estallido de tanque, origen