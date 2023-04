Laura Gómez Flores, Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de abril de 2023, p. 31

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que el ex jefe delegacional de Benito Juárez y diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, se benefició de la red de corrupción en el sector bienes raíces en la demarcación.

En su declaración ministerial, el socio mayoritario del desarrollo City Towers Green & Black, Dionisio N, quien se apegó a un criterio de oportunidad, dio a conocer que vendió a Antonio N, suegro del legislador, un departamento a un precio menor al real.

La venta en el complejo Park Grand, explicó, fue a solicitud del ex jefe delegacional y ex diputado local Christian von Roehrich, a quien dio más de 43 millones de pesos en dos departamentos, obras de reconstrucción y apoyos pecuniarios para que no frenara su proyecto.

Señaló que el departamento se entregó, pero no ha sido escriturado y aún se encuentra en posesión de la empresa Construcciones y Desarrollos Virtuales SA de CV, cuya apoderada legal es Sofía Soraya von Roehrich, actualmente sujeta a prisión domiciliaria.

Con este esquema de operación ilícita posiblemente se beneficiaron Christian N, su hermana y otras personas que han ocupado la titularidad de la alcaldía Benito Juárez, como el legislador federal Jorge N , indicó la fiscalía.

Continúan beneficiándose