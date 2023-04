D

escubrí el mundo campesino en los años de 1970-71, cuando siendo encargado de la Estación de Biología Tropical de la UNAM, en Los Tuxtlas, Veracruz, organicé, a mis 25 años, dos cursos de campo en los ejidos aledaños. Fue un acto de transgresión académica en el cual analizamos el papel jugado por las comunidades campesinas con su entorno selvático, e hicimos un primer trabajo sobre el conocimiento tradicional sobre las plantas y los animales de la selva. Esa experiencia fue el punto de ignición para el desarrollo, décadas después, de los nuevos campos del metabolismo rural y de la etnoecología, hoy reconocidos a escala mundial, sobre todo cambió radicalmente mi manera de mirar el mundo. Al joven clasemediero de la Ciudad de México, tímido habitante de la colonia Narvarte, se le reveló un universo pleno de valores desconocidos de mujeres y hombres naturales que hoy quedan definidos bajo el concepto de comunalidad . Ello no sólo me permitió valorar la enorme trascendencia de la Revolución de 1910-17 como una recampesinización y reindianización del país, sino que me comprometió para siempre con la defensa de ese mundo, que considero la reserva civilizatoria y espiritual de la nación. Nuevos estudios en esa línea siguieron en Uxpanapa, la cuenca del lago de Pátzcuaro, el Totonacapan, la selva Lacandona, la meseta Purhépecha, la sierra norte de Puebla, el Valle de Tehuacán y un largo etcétera. En 1992 hicimos aguerridas críticas a las reformas anticampesinas, mercantilistas y privatizadoras de C. Salinas de Gortari en el periódico Unomásuno y otros foros. Durante la larga noche neoliberal de más de tres décadas, los ejidos y comunidades indígenas resistieron de mil maneras los embates depredadores del capital y del Estado, creando cientos de organizaciones de escalas comunitaria, municipal y regional para la defensa de los territorios, las prácticas comunales y la cultura rural.

Con el gobierno de la 4T se operó un cambio radical en favor de los campesinos en cuatro frentes. El primero ha sido el conjunto de programas de la Sader encabezados por Producción para el Bienestar que dio un vuelco de apoyos hacia los pequeños (una a cinco hectáreas) y medianos (hasta 20 hectáreas) productores. Este programa ofrece apoyos a más de 2 millones 145 mil productores de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, amaranto, chía, caña de azúcar, café, cacao, nopal y miel, complementado por una estrategia técnica de acompañamiento (EAT). La EAT cuenta con 2 mil 310 escuelas de campo en 500 municipios que ya han capacitado a 84 mil productores y hoy atienden a otros 125 mil en prácticas agroecológicas y de economía social y solidaria. El segundo frente es Sembrando Vida, que atiende a 455 mil productores (70 por ciento) y productoras (30) de más de mil municipios y que han creado 18 mil cooperativas, cada una con un vivero, un sistema de riego y una biofábrica. El tercer frente es el educativo. Aquí destaca la continuidad de las Universidades Interculturales y los 140 planteles de las Universidades Benito Juárez. En ambos casos oftreciendo carreras de agroecología y desarrollo rural sustentable en regiones remotas para jóvenes de comunidades campesinas e indígenas. Finalmente, la nueva política del Conacyt impulsa innumerables estudios sobre los saberes campesinos, el manejo adecuado de los recursos naturales, los ordenamientos participativos del territorio, la agroecología y más.