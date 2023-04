Con la nueva izquierda –me dijo– hubo un enchufe, una afinidad muy grande con lo que yo estaba planteando. Me enriquecieron mucho los distintos movimientos. La obra que realicé después no se puede explicar sin ellos. Creo que a eso se debe el que tenga interlocutores, que son con quienes hablo, en distintos lugares del mundo. Son las coincidencias de un profesor, de un investigador, con el pensamiento que las nuevas generaciones levantaron .

Don Pablo dedicó su libro Sociología de la explotación a su gran amigo C. Wright Mills y a Camilo Torres. Gracias al sacerdote colombiano y con los antecedentes de sus estudios en El Colegio de México sobre los misoneístas y la modernidad cristiana, comenzó sus nexos con la teología de la liberación. A Camilo lo conoció en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. “Cuando llegó con su traje talar –contaba– pensé que iba a ser un reaccionario. Pero cuando comenzó a hablar me pregunté: ¿y ahora qué digo yo? Pronunció un discurso completamente radical. Él estaba cansado de que la lucha se quedara como lucha de ideas. Nos hicimos muy amigos y me di cuenta de que estaba haciendo algo muy importante: lograr que la Iglesia no pudiera ejercer su imperio sobre las ideas políticas de los católicos. Se trata de algo con una significación que no podemos imaginar.” Sus vínculos con la teología de la liberación se estrecharían a partir de su confraternidad con los obispos Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz.

Su teoría del colonialismo interno, explicada en estas páginas por Raúl Romero (https://bit.ly/43W8NrQ) y Mariana Mora (https://bit.ly/3UXpJKJ), iluminó la cuestión étnica y la causa de la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios. En su momento, el concepto le acarreó grandes problemas. En un artículo en El Día, Gonzalo Aguirre Beltrán criticó la tesis porque en esa época no se debía de hablar ni de estratificación social ni de otras categorías que no admitieran que la única lucha posible era la de clase contra clase. Él y Rodolfo Stavenhagen se quedaron casi solos defendiéndola.

A raíz del levantamiento rebelde, González Casanova comenzó a ir a Chiapas. En las reuniones se identificó con el pensamiento de los zapatistas. Y esa afinidad fue creciendo con el paso del tiempo. En agosto de 1994, en la Convención Nacional Democrática, en el Aguascalientes de la Realidad, le pidieron, de manera inesperada, que hablara. “No soy bueno para improvisar –contaba–. Afortunadamente el cielo, o Júpiter, me escuchó y cayó una tormenta que pospuso mi discurso hasta el día siguiente. Carlos Payán me invitó a ir a una casa donde estaban los compañeros. Allí pude sentarme a pensar qué era lo que iba a decir. Al día siguiente pronuncié el discurso más emotivo que he dado en mi vida. Estaba como en una especie de nacimiento, de esos que hacemos en México. A partir de ese momento me siento muy identificado con ellos.”

Esa camaradería, que se profundizó con el paso de los años, estuvo precedida de la larga marcha de don Pablo a través de las combinaciones de luchas por la democracia, la independencia y el socialismo, en los más diversos territorios. Fue la historia de un encuentro anunciado.

Twitter: @lhan55