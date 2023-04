Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 25 de abril de 2023, p. 11

Con tres abstenciones de Morena y de Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con el fin de ampliar los mecanismos de restructuración de créditos Fo­vissste y bajar a 30 por ciento el máximo de descuento a los trabajadores por adeudos vencidos.

Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda, desmintió que haya cobranza delegada, como otros diputados plantearon, entre ellos, Susana Prieto y Joaquín Zebadúa (Morena), así como de MC.

Quienes hablan de cobranza delegada, sostuvo, están obedeciendo a otros intereses; no sabemos si a constructoras, a sus pequeñas constructoras, a pequeños coyotes que trabajan haciendo esto, quedándose con las viviendas que despojan a los trabajadores, porque ya no las pueden pagar. No lo podemos permitir .

A Salvador Caro (MC) le dijo: A lo mejor tienen casitas por ahí que andan revendiendo .

Subrayó que el dictamen establece que a los pensionados sólo se les podrá descontar 20 por ciento de su salario; que a quienes ya hayan pagado 30 años, se le liquide su crédito, al igual que quienes ya lo pagaron dos veces y que se pueda restructurar de UMA a pesos.

Recordó que hay 917 mil créditos, de los cuales 60 por ciento tienen adeudos.