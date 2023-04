Por su parte, el profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética de la Universidad de Londres, dijo que la nueva variante comparte un linaje con la cepa XBB1.5, que fue dominante en toda Gran Bretaña y que no se detectó en lo absoluto en países como India o China. Afirmó que Arcturus aún es poco común en su país, pero podría volverse la variante dominante en un futuro.

Hasta el 17 de abril se detectaron en el país 105 contagios de covid causados por la cepa XBB.1.16 en todo el país, salvo en localidades del noreste. Autoridades sanitarias dijeron que no existe evidencia de que esta variante sea más fuerte que las anteriores, al tiempo que se detectó en 2.3 por ciento de todos los casos más recientes en Gran Bretaña.

The Independent

La semana pasada la Organización Mundial de la Salud elevó a la categoría de variante de interés a la XBB.1.16, lo que significa que tiene mutaciones que se sospecha pueden causar cambios significativos y circular activamente en otros países.

Científicos de alto nivel dijeron a The Independent que Reino Unido no está listo para una nueva pandemia, pues se han desmantelado los sistemas de vigilancia del covid-19, se recortaron los fondos destinados a la investigación y el sistema de salud pública no se ha recuperado todavía por la crisis de 2020.

La Universidad Johns Hopkins dejó de actualizar el saldo global de contagios y decesos por coronavirus el 10 de marzo pasado, tres años después de empezar el registro.